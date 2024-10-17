«Авангард» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 17 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Спартаком». Встреча начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первый матч между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды поделили победы в двух матчах.

После 15 матчей текущего сезона «Спартак» занимает третье место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Омский «Авангард» после 16 матчей занимает лишь 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.