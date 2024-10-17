«Лада» забросила четыре шайбы за пять минут и крупно обыграла «Адмирал» во Владивостоке

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ладой». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 6:1.
На 14-й минуте матча счёт открыл нападающий «Лады» Остап Сафин. «Адмиралу» удалось сравнять счёт лишь под занавес второго периода, отличился Аркадий Шестаков. В третьем периоде дальневосточники пытались сравнять счёт, но пропустили контратаку гостей, в результате которой Дмитрий Кугрышев вывел «Ладу» вперёд. Во второй половине третьего периода тольяттинская команда забила три гола за две с небольшим минуты и сняла вопросы о победителе матча. Отличились Владислав Червоненко, Никита Михайлов, Егор Черников и Остап Сафин.
«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. Повторный матч между командами пройдёт 19 октября.
- 17 октября 2024
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