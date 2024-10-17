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Адмирал — Лада, результат матча 17 октября, счет 1:6, КХЛ 2024-2025

«Лада» забросила четыре шайбы за пять минут и крупно обыграла «Адмирал» во Владивостоке
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ладой». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 6
Лада
Тольятти
0:1 Сафин – 13:14 (5x5)     1:1 Шестаков (Шепелев, Сошников) – 38:13 (5x5)     1:2 Кугрышев – 46:00 (5x5)     1:3 Червоненко (Моисеев, Ожгихин) – 52:24 (5x5)     1:4 Михайлов (Греко) – 53:42 (5x5)     1:5 Черников (Коромыслов, Джозефс) – 54:32 (5x5)     1:6 Сафин (Пайгин, Михайлов) – 57:39 (6x5)    

На 14-й минуте матча счёт открыл нападающий «Лады» Остап Сафин. «Адмиралу» удалось сравнять счёт лишь под занавес второго периода, отличился Аркадий Шестаков. В третьем периоде дальневосточники пытались сравнять счёт, но пропустили контратаку гостей, в результате которой Дмитрий Кугрышев вывел «Ладу» вперёд. Во второй половине третьего периода тольяттинская команда забила три гола за две с небольшим минуты и сняла вопросы о победителе матча. Отличились Владислав Червоненко, Никита Михайлов, Егор Черников и Остап Сафин.

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. Повторный матч между командами пройдёт 19 октября.

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