Пресс-служба «Амура» ярко ответила на подкол «Адмирала» о проблемах со льдом на арене

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ладой». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 6:1.

Перед стартом третьего периода пресс-служба «Адмирала» подколола «Амур», опубликовав видео, на котором лёдозаливочная машина готовит лёд. «Готовим лёд к новому периоду. Перед игрой делали так же. Машина работает исправно», — сообщила пресс-служба «Адмирала». Матч «Амура» с «Северсталью» был задержан на два часа из-за того, что лёдозаливочная машина повредила лёд перед матчем.

На это пресс-служба «Амура» нашла свой ответ, намекнув на разгром «Адмирала»: «Во Владивостоке если сегодня и работает какая машина исправно, то это «Лада». Так сказать, «Жигули» шестой модели».