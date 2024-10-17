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Пресс-служба «Амура» ярко ответила на подкол «Адмирала» о проблемах со льдом на арене

Пресс-служба «Амура» ярко ответила на подкол «Адмирала» о проблемах со льдом на арене
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ладой». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 6
Лада
Тольятти
0:1 Сафин – 13:14 (5x5)     1:1 Шестаков (Шепелев, Сошников) – 38:13 (5x5)     1:2 Кугрышев – 46:00 (5x5)     1:3 Червоненко (Моисеев, Ожгихин) – 52:24 (5x5)     1:4 Михайлов (Греко) – 53:42 (5x5)     1:5 Черников (Коромыслов, Джозефс) – 54:32 (5x5)     1:6 Сафин (Пайгин, Михайлов) – 57:39 (6x5)    

Перед стартом третьего периода пресс-служба «Адмирала» подколола «Амур», опубликовав видео, на котором лёдозаливочная машина готовит лёд. «Готовим лёд к новому периоду. Перед игрой делали так же. Машина работает исправно», — сообщила пресс-служба «Адмирала». Матч «Амура» с «Северсталью» был задержан на два часа из-за того, что лёдозаливочная машина повредила лёд перед матчем.

На это пресс-служба «Амура» нашла свой ответ, намекнув на разгром «Адмирала»: «Во Владивостоке если сегодня и работает какая машина исправно, то это «Лада». Так сказать, «Жигули» шестой модели».

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