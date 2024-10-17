Вратарь «Северстали» Самойлов совершил великолепное спасение ловушкой после броска в упор

В Хабаровске на «Платинум-Арене» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Северсталью». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.

В середине второго периода великолепный сейв удался вратарю «Северстали» Александру Самойлову. Голкипер отразил бросок нападающего «Амура» Ильи Талалуева, шайба повторно отлетела к форварду, который бросал в пустой угол ворот, однако вратарь сумел совершить спасение ловушкой.

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Напомним, матч начался на два часа позже из-за проблем со льдом.