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Вратарь «Северстали» Самойлов совершил великолепное спасение ловушкой после броска в упор

Вратарь «Северстали» Самойлов совершил великолепное спасение ловушкой после броска в упор
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В Хабаровске на «Платинум-Арене» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Северсталью». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
3-й период
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Лишка) – 27:27 (5x5)     1:1 Коротких (Гиздатуллин) – 50:11 (4x5)     1:2    

В середине второго периода великолепный сейв удался вратарю «Северстали» Александру Самойлову. Голкипер отразил бросок нападающего «Амура» Ильи Талалуева, шайба повторно отлетела к форварду, который бросал в пустой угол ворот, однако вратарь сумел совершить спасение ловушкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, матч начался на два часа позже из-за проблем со льдом.

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