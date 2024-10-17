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«Сочи» сообщил, что нападающий Михал Криштоф самовольно покинул расположение клуба

«Сочи» сообщил, что нападающий Михал Криштоф самовольно покинул расположение клуба
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Хоккейный клуб «Сочи» сообщил, что нападающий Михал Криштоф самовольно покинул расположение клуба. Словацкий форвард был недоволен своим игровым временем и не шёл на конструктивный диалог с клубом. Форвард в текущем сезоне провёл 10 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

«В последние дни в разговорах с сотрудниками спортивного департамента клуба Михал Криштоф выражал явное недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, игровым временем и своей ролью на льду. После матча с «Витязем» 8 октября нападающий в устной форме также сообщил, что получил предложение от одного из клубов Швейцарии, при этом агент игрока с официальным запросом на «Сочи» не выходил. Заместитель генерального директора клуба по хоккейным операциям Алексей Бадюков озвучил Криштофу позицию клуба, из которой следует, что клуб по-прежнему заинтересован в услугах нападающего и не намерен разрывать действующий контракт.

Распределение игрового времени между хоккеистами, а также их функционал являются прерогативой тренерского штаба, о чём также было заявлено игроку. К сожалению, к конструктивному диалогу игрок был не готов. Главный тренер команды Сергей Зубов неоднократно общался с Криштофом, объясняя хоккеисту причины сокращения его игрового времени и отсутствия в составе на отдельные матчи чемпионата. Со стороны клуба на протяжении всего времени сотрудничества к Михалу Криштофу было проявлено максимально уважительное отношение, клуб всегда откликался и оказывал помощь в решении бытовых и семейных вопросов. Каких-либо финансовых задолженностей перед игроком у клуба не имеется.

Во вторник, 15 октября, Михал Криштоф принял участие в общении со школьниками в рамках «Урока хоккея» в средней школе №18 и затем вышел на тренировку неиграющего состава. После окончания тренировки хоккеист самовольно покинул расположение команды. Клуб не приемлет ультимативную форму поведения со стороны игрока и намерен действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ», – говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.

31-летний Криштоф провёл в КХЛ 122 матча, в которых набрал 71 очко — забросил 19 шайб и отдал 52 результативные передачи с отрицательным показателем полезности «-12». Помимо «Сочи», словацкий форвард выступал за владивостокский «Адмирал».

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