Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 17 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Армейское дерби начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первый матч армейского дерби из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды провели между собой шесть встреч, все из которых выиграли петербургские армейцы.

В текущем сезоне ЦСКА значительно обновил состав и сменил главного тренера на Илью Воробьёва. После 16 матчей московские армейцы занимают четвёртое место в таблице Западной конференции. СКА расположился на второй строчке Запада.

Материалы по теме
«Ротенберг сказал: «Возвращайся, ждём к новым победам!» Интервью с новым вратарём СКА
Эксклюзив
«Ротенберг сказал: «Возвращайся, ждём к новым победам!» Интервью с новым вратарём СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android