Словацкий защитник «Локомотива» Гернат рассказал, чему научился в КХЛ

Словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал, чему он успел научиться в Континентальной хоккейной лиге за неполных два сезона в ярославском клубе. 31-летний Гернат выступает за ярославцев с 2023 года.

«Самое главное — ты должен поддерживать игровой ритм, потому что хоккей в лиге очень быстрый. В командах много мастеровитых игроков, всё-таки это лучшая европейская лига. В каждой игре ты должен быть максимально сконцентрирован и мотивирован, чтобы быть готовым к соперничеству. Ты должен быть готов на 100% и показывать свои лучшие качества на льду», — цитирует Герната Legalbet.

Всего в КХЛ Гернат провёл 99 матчей, в которых набрал 46 очков — забросил 15 шайб и отдал 31 результативную передачу с показателем полезности «+24». На данный момент «Локомотив» возглавляет общую таблицу КХЛ.