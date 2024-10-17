«Барыс» расторг контракты с нападающими Владиславом Кодолой и Даниилом Апальковым

«Барыс» расторг контракты с нападающими Владиславом Кодолой и Даниилом Апальковым, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Апальков провёл в команде из Астаны 46 матчей, в которых заработал 17 очков — забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач. На счету Кодолы 12 встреч без набранных очков.

Ранее «Барыс» вновь сообщил об изменениях в тренерском штабе основной команды. Главным тренером назначен Галым Мамбеталиев, казахстанский специалист подпишет с клубом трёхлетний контракт.

Казахстанская команда одержала лишь три победы в 16 матчах и расположилась на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги.