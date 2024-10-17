Плющев — об «Авангарде»: то, что Хартли натворил там чудес, я бы не сказал

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, стоит ли «Авангарду» попытаться вернуть канадского специалиста Боба Хартли в штаб команды.

— Похоже, у «Авангарда» дела идут только с иностранцами. Стоит ли позвать канадского специалиста или дать шанс Курьянову?

— Пускай сами разбираются. Если вы имеете в виду Хартли, то у него тоже дела шли не очень здорово, пока Ковальчук не пришёл в команду. Что Хартли натворил там чудес, я бы не сказал. С появлением Ковальчука многое изменилось. А говорить, что Омску везёт с иностранцами… Что там везёт? Этот неадекватный финн, который бегал в рваном костюме, – Раймо Сумманен – или ещё кто-то? — приводит слова Плющева «ТИ-Спорт».

Омский «Авангард» после 16 матчей занимает лишь 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.