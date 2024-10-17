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Амур — Северсталь, результат матча 17 октября 2024, счёт 1:2, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» вырвала победу у «Амура» за 32 секунды до конца третьего периода
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 14:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Лишка) – 27:27 (5x5)     1:1 Коротких (Гиздатуллин) – 50:11 (4x5)     1:2 Иванцов – 59:28 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На восьмой минуте второй двадцатиминутки Руслан Абросимов с передачи Адама Лишки открыл счёт во встрече.

В середине третьего периода Игнат Коротких с передачи Артура Гиздатуллина восстановил равенство в счёте. За 32 секунды до окончания третьего игрового отрезка Илья Иванцов с точки вбрасывания принёс гостям победу.

Напомним, этот матч был задержан на два часа из-за проблем со льдом.

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