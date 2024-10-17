«Северсталь» вырвала победу у «Амура» за 32 секунды до конца третьего периода
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 14:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Лишка) – 27:27 (5x5) 1:1 Коротких (Гиздатуллин) – 50:11 (4x5) 1:2 Иванцов – 59:28 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На восьмой минуте второй двадцатиминутки Руслан Абросимов с передачи Адама Лишки открыл счёт во встрече.
В середине третьего периода Игнат Коротких с передачи Артура Гиздатуллина восстановил равенство в счёте. За 32 секунды до окончания третьего игрового отрезка Илья Иванцов с точки вбрасывания принёс гостям победу.
Напомним, этот матч был задержан на два часа из-за проблем со льдом.
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