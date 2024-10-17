Победный гол «Северстали» в игре с «Амуром» был забит с точки вбрасывания прямым броском

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Победную шайбу гостей за 32 секунды до окончания третьего игрового отрезка забросил Илья Иванцов с точки вбрасывания в зоне хабаровчан.

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Напомним, эта встреча была задержана на два часа из-за проблем со льдом.

В следующем матче «Амур» сыграет дома со «Спартаком». «Северсталь» в Новосибирске встретится с «Сибирью». Обе игры состоятся 19 октября.