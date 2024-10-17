Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Победный гол «Северстали» в игре с «Амуром» был забит с точки вбрасывания прямым броском

Победный гол «Северстали» в игре с «Амуром» был забит с точки вбрасывания прямым броском
Комментарии

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 14:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Лишка) – 27:27 (5x5)     1:1 Коротких (Гиздатуллин) – 50:11 (4x5)     1:2 Иванцов – 59:28 (5x5)    

Победную шайбу гостей за 32 секунды до окончания третьего игрового отрезка забросил Илья Иванцов с точки вбрасывания в зоне хабаровчан.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, эта встреча была задержана на два часа из-за проблем со льдом.

В следующем матче «Амур» сыграет дома со «Спартаком». «Северсталь» в Новосибирске встретится с «Сибирью». Обе игры состоятся 19 октября.

Материалы по теме
«Северсталь» вырвала победу у «Амура» за 32 секунды до конца третьего периода
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android