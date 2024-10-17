Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» отправил предложения о расторжении контрактов всем североамериканским игрокам

«Барыс» отправил предложения о расторжении контрактов всем североамериканским игрокам
Аудио-версия:
Комментарии

Новый генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев рассказал об изменении в тренерском штабе команды и сообщил, что клуб отправил предложения о расторжении всем североамериканским игрокам — защитникам Уиллу Батчеру, Натану Больё, Алексу Гранту; нападающим Чейзу Де Лео, Майклу Маклауду, Коннору Смиту и Уэйду Эллисону.

«Мне сделали предложение возглавить «Барыс» на собрании от фонда и министерства спорта. Мне был дан карт-бланш, то, что я предложил, было принято. Мы подписали трёхлетний контракт с Галымом Мамбеталиевым. Отдельное спасибо Буцаеву, он остаётся в клубе, будет старшим тренером, также в клубе Евгений Королёв и Олег Ромашко.

Мы расторгли контракты с Кодолой, Апальковым, также отправили предложения о расторжении всем североамериканцам. Остался швед Маттссон, остались Антипин, Бурдасов, Сетдиков, Бочаров, Николишин. Все остальные казахстанцы — наши», — цитирует Оразбаева Sports.kz.

Материалы по теме
Официально
«Барыс» вновь объявил о смене главного тренера команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android