«Барыс» отправил предложения о расторжении контрактов всем североамериканским игрокам

Новый генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев рассказал об изменении в тренерском штабе команды и сообщил, что клуб отправил предложения о расторжении всем североамериканским игрокам — защитникам Уиллу Батчеру, Натану Больё, Алексу Гранту; нападающим Чейзу Де Лео, Майклу Маклауду, Коннору Смиту и Уэйду Эллисону.

«Мне сделали предложение возглавить «Барыс» на собрании от фонда и министерства спорта. Мне был дан карт-бланш, то, что я предложил, было принято. Мы подписали трёхлетний контракт с Галымом Мамбеталиевым. Отдельное спасибо Буцаеву, он остаётся в клубе, будет старшим тренером, также в клубе Евгений Королёв и Олег Ромашко.

Мы расторгли контракты с Кодолой, Апальковым, также отправили предложения о расторжении всем североамериканцам. Остался швед Маттссон, остались Антипин, Бурдасов, Сетдиков, Бочаров, Николишин. Все остальные казахстанцы — наши», — цитирует Оразбаева Sports.kz.