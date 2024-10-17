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Нападающий Наиль Якупов назвал самый памятный момент в КХЛ

Нападающий Наиль Якупов назвал самый памятный момент в КХЛ
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31-летний нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов вспомнил самый запоминающийся матч в Континентальной хоккейной лиге.

«Их много! Но, наверное, назову первую заброшенную шайбу в КХЛ. В 2012 году забил СКА в ворота Бобровского. Однако в итоге этот гол у меня отняли. Первый сезон в Нижнекамске классный был, когда в НХЛ был локаут. Это время я запомню навсегда. Но много хороших и ярких моментов ещё было», — цитирует Якупова Legalbet.

Наиль Якупов провёл в КХЛ 300 матчей, в которых забросил 85 шайб и отдал 80 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету российского форварда шесть голов и две результативные передачи в 16 матчах.

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