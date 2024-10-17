Гендиректор «Барыса»: мы хотим возложить ответственность на наших игроков

Генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев рассказал, что в клубе предъявили претензии игрокам в связи с неудачными результатами команды в сезоне-2024/2025.

«Мы хотим возложить ответственность на наших игроков, чтобы результат матча зависел только от них. Сейчас большой акцент сделан на их подготовительную работу, не хватает физики, тактики и техники. Не хватает им этих компонентов. Они должны расти через работу, через практику.

Виноваты легионеры в том числе в таких результатах. Они должны выгрызать места в составе, а не занимать чьё-то, они должны биться и на тренировках. Конкуренция в хоккее жесточайшая. В наше время игрока могли выжить из раздевалки», — приводит слова Оразбаева «Шайба.kz».

Казахстанская команда одержала лишь три победы в 16 матчах и располагается на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги.