Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Барыса»: мы хотим возложить ответственность на наших игроков

Гендиректор «Барыса»: мы хотим возложить ответственность на наших игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев рассказал, что в клубе предъявили претензии игрокам в связи с неудачными результатами команды в сезоне-2024/2025.

«Мы хотим возложить ответственность на наших игроков, чтобы результат матча зависел только от них. Сейчас большой акцент сделан на их подготовительную работу, не хватает физики, тактики и техники. Не хватает им этих компонентов. Они должны расти через работу, через практику.

Виноваты легионеры в том числе в таких результатах. Они должны выгрызать места в составе, а не занимать чьё-то, они должны биться и на тренировках. Конкуренция в хоккее жесточайшая. В наше время игрока могли выжить из раздевалки», — приводит слова Оразбаева «Шайба.kz».

Казахстанская команда одержала лишь три победы в 16 матчах и располагается на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Барыс» отправил предложения о расторжении контрактов всем североамериканским игрокам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android