Капитан «Авангарда» Шарипзянов и защитник «Спартака» Королёв устроили драку
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В эти минуты в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Спартаком». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
2-й период
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Зайцев, Пашин) – 06:17 (5x4) 0:2 Ружичка (Морозов, Порядин) – 24:16 (5x5) 1:2 Вей (Гуляев, Коледов) – 29:20 (5x5)
На 12-й минуте первого периода капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов и защитник «Спартака» Вениамин Королёв устроили драку. После эпизода игрок обороны красно-белых отправился в раздевалку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
По итогам драки Шарипзянов получил две минуты штрафа за блокировку и пять минут штрафа за драку. Королёв получил пять минут штрафа за драку.
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