Капитан «Авангарда» Шарипзянов и защитник «Спартака» Королёв устроили драку

В эти минуты в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Спартаком». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте первого периода капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов и защитник «Спартака» Вениамин Королёв устроили драку. После эпизода игрок обороны красно-белых отправился в раздевалку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам драки Шарипзянов получил две минуты штрафа за блокировку и пять минут штрафа за драку. Королёв получил пять минут штрафа за драку.