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«Вашингтон» — «Даллас»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2024/2025 начнётся в 2:00 мск

«Вашингтон» — «Даллас»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2024/2025 начнётся в 2:00 мск
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Завтра, 18 октября, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз». Встреча начнётся в 2:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон Кэпиталз» после двух встреч нового сезона набрал два очка. Подопечные Спенсера Карбери занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Даллас Старз» одержал победы во всех четырёх матчах на старте нового сезона. Техасский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

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