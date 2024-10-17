«Вашингтон» — «Даллас»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2024/2025 начнётся в 2:00 мск

Завтра, 18 октября, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз». Встреча начнётся в 2:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон Кэпиталз» после двух встреч нового сезона набрал два очка. Подопечные Спенсера Карбери занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Даллас Старз» одержал победы во всех четырёх матчах на старте нового сезона. Техасский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги.