Курбатов: ИИХФ намерена причислить КХЛ к неправильным организациям

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов отметил дискриминационную политику Международной федерации хоккея (ИИХФ) в отношении Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«У нас много чего есть сказать, особенно по последним событиям, на полугодовом конгрессе ИИХФ было очень много выдвинуто, скажем так, юридических, весьма неочевидных решений и предложений.

Например, они заговорили о том, что у них есть организации, не являющиеся членами ИИХФ, которые они решили поделить на правильные и неправильные. Они намерены причислить КХЛ к неправильным, но при этом критериев у них не выработано», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.