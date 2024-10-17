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Назаров: происходящее в «Барысе» бьёт по имиджу и репутации КХЛ, лига должна вмешаться

Назаров: происходящее в «Барысе» бьёт по имиджу и репутации КХЛ, лига должна вмешаться
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Бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Назаров оценил изменения в казахстанском клубе.

«Знаю Нурлана Оразбаева (новый генеральный директор «Барыса». — Прим. «Чемпионата») по совместной работе в «Барысе». Грамотный и известный менеджер, который переживает за казахстанский хоккей. Но, на мой взгляд, происходящее сейчас в клубе сильно бьёт по имиджу и репутации КХЛ, ведь матчи транслируют на весь мир. После 16 сыгранных встреч у «Барыса» уже третий главный тренер, выгоняют едва ли не всю команду, кардинально чистят состав, размахивая шашкой. Виноваты не только тренеры и игроки, нужно копать глубже. КХЛ должна вмешаться в ситуацию, тщательно в ней разобраться», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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