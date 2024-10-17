В НХЛ ответили о возможных сроках возвращения Ничушкина

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о возможных сроках возвращения российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«В его восстановлении в рамках программы помощи игрокам виден прогресс. Пока нет точной даты его возвращения в НХЛ. Я ожидаю, что он начнёт тренировки с командой ещё до того, как ему будет разрешено вернуться к играм за клуб», — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».

Напомним, по ходу прошлого сезона россиянин был отстранён от игр на шесть месяцев, его возвращение должно случиться в ноябре. Ничушкин был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Плей-офф-2023/2024 стал вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам.