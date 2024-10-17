Козырев — о матче с «Амуром»: победный гол получился нелогичным, нам повезло

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча с «Амуром» (2:1) и заявил, что в моменте с победным голом его команде повезло.

«Начало матча мы контролировали, во втором периоде инициативу упустили в связи с тем, что было много удалений и отдали много сил. В итоге выиграли. Может быть, победный гол получился нелогичным, нам повезло, но везёт сильнейшим», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

Победную шайбу гостей за 32 секунды до окончания третьего игрового отрезка забросил Илья Иванцов с точки вбрасывания в зоне хабаровчан. Напомним, эта встреча была задержана на два часа из-за проблем со льдом.