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Козырев — о матче с «Амуром»: победный гол получился нелогичным, нам повезло

Козырев — о матче с «Амуром»: победный гол получился нелогичным, нам повезло
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча с «Амуром» (2:1) и заявил, что в моменте с победным голом его команде повезло.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Лишка) – 27:27 (5x5)     1:1 Коротких (Гиздатуллин) – 50:11 (4x5)     1:2 Иванцов – 59:28 (5x5)    

«Начало матча мы контролировали, во втором периоде инициативу упустили в связи с тем, что было много удалений и отдали много сил. В итоге выиграли. Может быть, победный гол получился нелогичным, нам повезло, но везёт сильнейшим», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

Победную шайбу гостей за 32 секунды до окончания третьего игрового отрезка забросил Илья Иванцов с точки вбрасывания в зоне хабаровчан. Напомним, эта встреча была задержана на два часа из-за проблем со льдом.

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Победный гол «Северстали» в игре с «Амуром» был забит с точки вбрасывания прямым броском
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