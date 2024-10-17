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«Авангард» отправил четыре шайбы в ворота «Спартака» за семь минут второго периода

В эти минуты в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Спартаком». После второго периода счёт 4:2 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Омский клуб во втором периоде отправил четыре безответные шайбы за семь минут. Линден Вей забросил на первой минуте, Илья Рейнгардт сравнял счёт на 14-й минуте, Никита Холодилин вывел «ястребов» вперёд на 16-й минуте, а Александр Филатьев сделал счёт 4:2 на 17-й минуте второй двадцатиминутки.

Отметим, что шайбы влетели в ворота «Спартака» после тренерского запроса «Авангарда» на помеху вратарю после третьей шайбы красно-белых, которую судьи после видеопросмотра отменили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.