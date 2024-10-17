Плющев об «Ак Барсе»: до феерической игры, о которой мечтают в Казани, ещё шагать и шагать

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре казанского «Ак Барса» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— «Ак Барс» после удачного начала сезона несколько сдал, проиграв три матча подряд. Потом разгромили «Магнитку», но тут же проиграли «Трактору». Временные трудности?

— Что значит — трудности? «Ак Барс» в зоне плей-офф. Да, его лихорадит, пока ещё нет той стабильности, которой хотелось бы болельщикам и руководству клуба. Но сказать о том, что он находится на том же уровне, что и Омск, – я бы не сказал. Они всё-таки играют более-менее ровно, и те матчи, которые надо выигрывать, они выигрывают. Я думаю, они будут постепенно находить свой почерк. Но я ещё раз говорю – до той феерической игры, о которой в Казани все мечтают, ещё шагать и шагать, — приводит слова Плющева «ТИ-Спорт».