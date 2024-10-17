СКА — ЦСКА: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 17 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Армейское дерби начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав СКА:
Фото: ХК СКА
Состав ЦСКА:
Фото: ХК ЦСКА
Это будет первый матч армейского дерби из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды провели между собой шесть встреч, все из них выиграли петербургские армейцы.
В текущем сезоне ЦСКА значительно обновил состав и сменил главного тренера на Илью Воробьёва. После 16 матчей московские армейцы занимают четвёртое место в таблице Западной конференции. СКА расположился на второй строчке Запада.