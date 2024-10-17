СКА — ЦСКА: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 17 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Армейское дерби начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав СКА:

Фото: ХК СКА

Состав ЦСКА:

Фото: ХК ЦСКА

Это будет первый матч армейского дерби из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды провели между собой шесть встреч, все из них выиграли петербургские армейцы.

В текущем сезоне ЦСКА значительно обновил состав и сменил главного тренера на Илью Воробьёва. После 16 матчей московские армейцы занимают четвёртое место в таблице Западной конференции. СКА расположился на второй строчке Запада.