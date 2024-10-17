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Сборная России проведёт игры с командами Беларуси и Казахстана в мае 2025 года

Сборная России проведёт игры с командами Беларуси и Казахстана в мае 2025 года
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Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал о предстоящих матчах сборной России в мае 2025 года.

«Есть ли конкретика по играм с белорусами в мае 2025 года? Да, даты сейчас точно не скажу, но сначала мы играем в Казахстане, потому что казахстанская сборная потом уезжает на чемпионат мира, потом мы сыграем как минимум один матч, а может, и два в России, потом едем в Беларусь. У нас есть договорённости, есть обязательства, поэтому мы активно сотрудничаем, помогаем друг другу.

Накладка в том, что будет идти Континентальная хоккейная лига и Всероссийская хоккейная лига. Много команд и хоккеистов будут задействованы. Но я думаю, что мы соберём достойную команду», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.

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