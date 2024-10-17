Хоккейный агент объяснил, почему не стоит сравнивать Малкина и Овечкина

Хоккейный агент Кирилл Князев объяснил, почему российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не стал таким же голеадором, как и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Я бы не стал их сравнивать с Овечкиным. У Малкина другие функции как у центрального нападающего. Есть голеадоры, а есть те, кто и отдаёт, и забивает. По уровню, по значимости Малкин и Овечкин хоккеисты одной величины», — цитирует Князева Legalbet.

Отметим, что заброшенная шайба в ворота «Баффало» стала для Малкина 500-й в карьере НХЛ. На данный момент россиянин возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ текущего сезона.

В матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (6:5 ОТ) Евгений Малкин набрал четыре очка — на его счету одна заброшенная шайба и три результативных ассиста.