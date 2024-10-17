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Криштоф подписал контракт со швейцарским клубом, у него действует соглашение с «Сочи»

Криштоф подписал контракт со швейцарским клубом, у него действует соглашение с «Сочи»
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Нападающий Михал Криштоф подписал контракт со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Отметим, что при этом у хоккеиста действует соглашение с ХК «Сочи» также до конца нынешнего сезона. Напомним, сегодня, 17 октября, южане выступили с заявлением, в котором сообщили, что Криштоф самовольно покинул расположение клуба. Форвард был недоволен своим игровым временем и не шёл на конструктивный диалог с клубом.

31-летний Криштоф провёл в КХЛ 122 матча, в которых набрал 71 очко — забросил 19 шайб и отдал 52 результативные передачи с отрицательным показателем полезности «-12». Помимо «Сочи», словацкий форвард выступал за владивостокский «Адмирал».

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