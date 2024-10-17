«Спартак» одержал волевую победу над «Авангардом» в ярком матче с 11 шайбами

В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.

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На седьмой минуте первого периода Адам Ружичка с передач Егора Зайцева и Александра Пашина открыл счёт в матче.

На пятой минуте второго периода Адам Ружичка с передач Ивана Морозова и Павла Порядина удвоил преимущество гостей. Омский клуб во втором периоде отправил четыре безответные шайбы за семь минут. Линден Вей забросил на первой минуте, Илья Рейнгардт сравнял счёт на 14-й минуте, Никита Холодилин вывел «ястребов» вперёд на 16-й минуте, а Александр Филатьев сделал счёт 4:2 на 17-й минуте второй двадцатиминутки.

За полторы минуты третьего периода Михаил Мальцев и Павел Порядин вновь сделали счёт равным. На седьмой минуте периода Николай Голдобин с передачи Андрея Миронова вновь вывел красно-белых вперёд. На 11-й минуте периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Ильи Рейнгардта сделал счёт 5:5. На 15-й минуте периода Адам Ружичка с передач Андрея Миронова и Дмитрия Вишневского забросил шестую шайбу гостей, оформив хет-трик.