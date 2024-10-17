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Авангард – Спартак, результат матча 17 октября 2024, счет 5:6, КХЛ 2024-2025

«Спартак» одержал волевую победу над «Авангардом» в ярком матче с 11 шайбами
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В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 6
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Зайцев, Пашин) – 06:17 (5x4)     0:2 Ружичка (Морозов, Порядин) – 24:16 (5x5)     1:2 Вей (Гуляев, Коледов) – 29:20 (5x5)     2:2 Рейнгардт (Буше, Чистяков) – 33:18 (5x5)     3:2 Холодилин (Шарипзянов, Чистяков) – 35:11 (5x5)     4:2 Филатьев (Яремчук, Игумнов) – 36:32 (5x5)     4:3 Мальцев (Ружичка, Вишневский) – 40:36 (5x4)     4:4 Порядин (Миронов) – 41:20 (5x5)     4:5 Голдобин (Миронов, Порядин) – 46:21 (5x5)     5:5 Буше (Шарипзянов, Рейнгардт) – 50:14 (5x5)     5:6 Ружичка (Миронов, Вишневский) – 54:00 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте первого периода Адам Ружичка с передач Егора Зайцева и Александра Пашина открыл счёт в матче.

На пятой минуте второго периода Адам Ружичка с передач Ивана Морозова и Павла Порядина удвоил преимущество гостей. Омский клуб во втором периоде отправил четыре безответные шайбы за семь минут. Линден Вей забросил на первой минуте, Илья Рейнгардт сравнял счёт на 14-й минуте, Никита Холодилин вывел «ястребов» вперёд на 16-й минуте, а Александр Филатьев сделал счёт 4:2 на 17-й минуте второй двадцатиминутки.

За полторы минуты третьего периода Михаил Мальцев и Павел Порядин вновь сделали счёт равным. На седьмой минуте периода Николай Голдобин с передачи Андрея Миронова вновь вывел красно-белых вперёд. На 11-й минуте периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Ильи Рейнгардта сделал счёт 5:5. На 15-й минуте периода Адам Ружичка с передач Андрея Миронова и Дмитрия Вишневского забросил шестую шайбу гостей, оформив хет-трик.

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