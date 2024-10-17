Криштоф уже находится в Швейцарии и тренируется с новым клубом, имея контракт с «Сочи»

Нападающий Михал Криштоф уже находится в стане швейцарского клуба «Лангнау» и проводит тренировки с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Михал Криштоф сегодня утром впервые тренировался с «Лангнау». В пятницу, 18 октября, он сыграет первый матч под номером 16», — сказано в сообщении команды.

Отметим, при этом у хоккеиста действует соглашение с ХК «Сочи» также до конца нынешнего сезона. Напомним, сегодня южане выступили с заявлением, в котором сообщили, что Криштоф самовольно покинул расположение клуба. Форвард был недоволен своим игровым временем и не шёл на конструктивный диалог с клубом.

31-летний Криштоф провёл в КХЛ 122 матча, в которых набрал 71 очко — забросил 19 шайб и отдал 52 результативные передачи с отрицательным показателем полезности «-12».