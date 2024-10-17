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Вадим Шипачёв проводит 1001-й матч в КХЛ, форвард повторил рекорд Евгения Бирюкова

Вадим Шипачёв проводит 1001-й матч в КХЛ, форвард повторил рекорд Евгения Бирюкова
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В эти минуты в Минске проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает магнитогорский «Металлург». Идёт первый период, счёт не отрыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
1-й период
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв проводит 1001-й матч в рамках Континентальной хоккейной лиги. 37-летний форвард повторил рекорд Евгения Бирюкова по этому показателю.

Шипачёву осталось набрать четыре очка, чтобы догнать рекордсмена лиги Сергея Мозякина, у которого 928 (419+509) очков в 842 играх. У Шипачёва всего за карьеру в лиге с учётом плей-офф — 924 (290+634) очка в 999 встречах.

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