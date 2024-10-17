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Журналист The Athletic оценил нестабильную игру российского вратаря «Колорадо» Георгиева

Журналист The Athletic оценил нестабильную игру российского вратаря «Колорадо» Георгиева
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Журналист Харман Дайал в статье на сайте The Athletic оценил нестабильную игру российского вратаря «Колорадо Эвеланш» Александра Георгиева в нынешнем сезоне НХЛ. «Эвеланш» проиграли все четыре матча, в которых пропустили 25 шайб. В матче с «Бостон Брюинз» (3:5) россиянин пропустил четыре шайбы.

«Колорадо» по-прежнему очень сильная команда на бумаге, но её группа полевых игроков не так глубока, как в 2022 году. «Лавины» не могут мириться с посредственной вратарской линией в той степени, в которой они, возможно, могли бы это делать в прошлом. Георгиев не только рискует потерять место первого вратаря клуба, но и неудачный сезон может обойтись ему в миллионы по следующему контракту.

28-летнему вратарю необходимо усилить свои позиции как ради шансов «Колорадо» на победу, так и ради своего личного заработка/будущего в НХЛ», — написал Дайал.

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