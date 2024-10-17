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«Даллас» подписал новый контракт с голкипером Эттингером на общую сумму $ 66 млн

«Даллас» подписал новый контракт с голкипером Эттингером на общую сумму $ 66 млн
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Пресс-служба «Даллас Старз» объявила о подписании нового контракта с голкипером Джейком Эттингером на общую сумму $ 66 млн. Срок соглашения — восемь лет. Кэпхит — $ 8,25 млн.

«Джейк зарекомендовал себя как один из элитных вратарей в НХЛ. Его уникальное сочетание габаритов, атлетизма и психологической устойчивости помогло нашей команде достичь новых высот с тех пор, как он играет у нас. Он является неотъемлемой частью нашего костяка, который позволит нам бороться за Кубок Стэнли в этом сезоне, а также на протяжении многих лет», — заявил генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.

25-летний вратарь имеет статистику 116-48-23 в 196 играх регулярного сезона с 91,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,49.

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