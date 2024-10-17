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Звенья «Вашингтона» перед игрой с «Далласом», Овечкин вновь будет менять фланги атаки

Звенья «Вашингтона» перед игрой с «Далласом», Овечкин вновь будет менять фланги атаки
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Журналистка Сэмми Сильбер в статье на сайте The Hockey News представила звенья «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии игры с «Даллас Старз».

Как сообщает Сильбер, главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери заявил, что российский нападающий клуба Александр Овечкин вновь будет попеременно играть на правом и левом фланге атаки. Так форвард играл во встрече с «Вегас Голден Найтс» (4:2).

Овечкин — Строум — Протас;
Макмайкл — Дюбуа — Уилсон;
Врана — Лапьер — Манджапане;
Дьюхейм — Дауд — Рэддиш;

Чикран — Карлсон;
Фехервари — Рой Макилрат;
Сандин — ван Римсдайк.

Напомним, 18 октября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз». Встреча начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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