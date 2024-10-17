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Звенья «Вашингтона» перед игрой с «Далласом», Овечкин вновь будет менять фланги атаки

Журналистка Сэмми Сильбер в статье на сайте The Hockey News представила звенья «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии игры с «Даллас Старз».

Как сообщает Сильбер, главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери заявил, что российский нападающий клуба Александр Овечкин вновь будет попеременно играть на правом и левом фланге атаки. Так форвард играл во встрече с «Вегас Голден Найтс» (4:2).

Овечкин — Строум — Протас;

Макмайкл — Дюбуа — Уилсон;

Врана — Лапьер — Манджапане;

Дьюхейм — Дауд — Рэддиш;

Чикран — Карлсон;

Фехервари — Рой Макилрат;

Сандин — ван Римсдайк.

Напомним, 18 октября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз». Встреча начнётся в 2:00 мск.