Звенья «Вашингтона» перед игрой с «Далласом», Овечкин вновь будет менять фланги атаки

Журналистка Сэмми Сильбер в статье на сайте The Hockey News представила звенья «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии игры с «Даллас Старз».
Как сообщает Сильбер, главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери заявил, что российский нападающий клуба Александр Овечкин вновь будет попеременно играть на правом и левом фланге атаки. Так форвард играл во встрече с «Вегас Голден Найтс» (4:2).
Овечкин — Строум — Протас;
Макмайкл — Дюбуа — Уилсон;
Врана — Лапьер — Манджапане;
Дьюхейм — Дауд — Рэддиш;
Чикран — Карлсон;
Фехервари — Рой Макилрат;
Сандин — ван Римсдайк.
Напомним, 18 октября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз». Встреча начнётся в 2:00 мск.