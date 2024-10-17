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«Такие американские горки». Жамнов оценил победу «Спартака» над «Авангардом» со счётом 6:5

«Такие американские горки». Жамнов оценил победу «Спартака» над «Авангардом» со счётом 6:5
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Авангардом» (6:5) в Омске.

«Игра интересная была, такие американские горки. Мы понимали, что соперник настраивается, да и мы тоже последние матчи не очень хорошо играли. Поэтому стимул побеждать был у обеих команд. Наверное, мы совершили на одну ошибку меньше, потому и выиграли.

Мы перед каждой игрой делаем акцент на игровую дисциплину, из этих мелочей складываются победы, если правильно относиться ко всему. Порой доходит, порой – нет, но мы работаем в этом направлении», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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