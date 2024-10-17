«Да никак не объяснить». Жамнов — о четырёх голах в ворота «Спартака» за семь минут

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над «Авангардом» (6:5) высказался о четырёх голах в ворота красно-белых за семь минут второго периода.

«Как можно объяснить отрезок после незасчитанной шайбы? Да никак! Просто есть игровая дисциплина. Все те голы – наши ошибки, мы полностью отдали наш пятак, соперник делал, что хотел. Всё с добиваний, с подправлений. Отсюда и результат такой был», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Омский клуб во втором периоде отправил четыре безответные шайбы за семь минут. Линден Вей забросил на первой минуте, Илья Рейнгардт сравнял счёт на 14-й минуте, Никита Холодилин вывел «ястребов» вперёд на 16-й минуте, а Александр Филатьев сделал счёт 4:2 на 17-й минуте второй двадцатиминутки.

Отметим, что шайбы влетели в ворота «Спартака» после тренерского запроса «Авангарда» на помеху вратарю после третьей шайбы красно-белых, которую судьи после видеопросмотра отменили.