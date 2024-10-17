Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Да никак не объяснить». Жамнов — о четырёх голах в ворота «Спартака» за семь минут

«Да никак не объяснить». Жамнов — о четырёх голах в ворота «Спартака» за семь минут
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над «Авангардом» (6:5) высказался о четырёх голах в ворота красно-белых за семь минут второго периода.

«Как можно объяснить отрезок после незасчитанной шайбы? Да никак! Просто есть игровая дисциплина. Все те голы – наши ошибки, мы полностью отдали наш пятак, соперник делал, что хотел. Всё с добиваний, с подправлений. Отсюда и результат такой был», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Омский клуб во втором периоде отправил четыре безответные шайбы за семь минут. Линден Вей забросил на первой минуте, Илья Рейнгардт сравнял счёт на 14-й минуте, Никита Холодилин вывел «ястребов» вперёд на 16-й минуте, а Александр Филатьев сделал счёт 4:2 на 17-й минуте второй двадцатиминутки.

Отметим, что шайбы влетели в ворота «Спартака» после тренерского запроса «Авангарда» на помеху вратарю после третьей шайбы красно-белых, которую судьи после видеопросмотра отменили.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» отправил четыре шайбы в ворота «Спартака» за семь минут второго периода
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android