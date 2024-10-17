Звягин – о поражении от «Спартака»: тяжело уходить без очков. «Авангард» заслужил большего

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвёл итог домашнего матча с «Спартаком» (5:6).

«Боевая игра с сумасшедшим сценарием. Тяжело после этого уходить без очков, мы большего заслужили. Илья Проскуряков провёл хорошую игру в Челябинске, не было резона его менять. По сценарию похожа игра на матч с «Локомотивом», но по-разному получалось у соперников переворачивать ход событий.

Наши видеотренеры в последнюю секунду успели донести до нас решение взять челлендж. Да, это был переломный момент тогда, если смотреть по счёту на табло, но мы в целом создали много голевых ситуаций во втором периоде, с самого его начала. Доминировали весь период, просто удачный челлендж придал огромный эмоциональный толчок.

Райан Спунер перестал выходить со второго периода по состоянию здоровья. Если посмотреть на пропущенные голы, то, конечно, были ошибки. Но были и ситуации, когда соперник бросал шайбу, она шла в двух метрах от ворот, но в кого-то попадала и залетала. Мы должны быть лучше в зоне обороны», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.