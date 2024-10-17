Звягин: в «Авангарде» есть моменты, всё больше всплывающие наружу. Будем принимать решения

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после домашнего матча с «Спартаком» (5:6) рассказал о работе омского клуба в ближайшую паузу для команды.

«Каждое поражение несёт в себе психологический момент. Мы через многое прошли уже в этом сезоне, думаю, справимся и с этим. В грядущую паузу будем стараться перезагрузить голову, но для нас главное – продолжать выстраивать нашу игру, подтягивать детали. Ну и есть другие моменты, которые всё больше всплывают наружу, поэтому будем принимать решения», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Авангард» примет на своём льду «Трактор» 23 октября.