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Форвард «Авангарда»: идёт какой-то сглаз просто…Непонятно, что происходит

Форвард «Авангарда»: идёт какой-то сглаз просто…Непонятно, что происходит
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Нападающий «Авангарда» Илья Рейнгардт после поражения от «Спартака» (5:6) прокомментировал нестабильную игру омского клуба в нынешнем сезоне.

«Первый период не удался, пришлось отыгрываться. Удачный челлендж нас вдохновил, удалось забросить несколько шайб подряд, повести с хорошим счётом. Но получили ненужное удаление в концовке второго периода и провалили начало третьего отрезка, хотя разговаривали об этом, знали, что делать. Идёт какой-то сглаз просто… Непонятно, что происходит. Нам забивают пятую, мы отыгрываемся, но всё равно проигрываем этот матч.

На протяжении всех игр у нас всегда живая лавка, постоянно общаемся, пытаемся найти выход из ситуации. Но чего-то в конце не хватает», — передаёт слова Рейнгардта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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