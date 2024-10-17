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«Весело для болельщиков, для нас так…». Нападающий «Спартака» — о 6:5 с «Авангардом»

«Весело для болельщиков, для нас так…». Нападающий «Спартака» — о 6:5 с «Авангардом»
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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал победный матч с омским «Авангардом» (6:5).

«Весёлая игра для болельщиков, для нас так…Сначала хорошо, во втором периоде немного поникли, нас переиграли, но достали силы, показали характер. Во втором периоде пропустили один гол – и они полетели. Ничего не случилось такого, просто они забили, стали поувереннее. Жамнов просил во втором перерыве не сдаваться, продолжать играть и верить, что мы можем вытащить матч», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с хабаровским «Амуром» 19 октября.

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