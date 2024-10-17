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Нападающий «Спартака»: 0:5 в дерби с «Динамо» — это был ещё один звоночек

Нападающий «Спартака»: 0:5 в дерби с «Динамо» — это был ещё один звоночек
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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев после победного матча с омским «Авангардом» (6:5) высказался о разгромном поражении от московского «Динамо» (0:5).

«0:5 от «Динамо», конечно, придало дополнительной мотивации, но это не первый наш плохой был матч в сезоне. Это был звоночек ещё один. Хорошо, что сегодня выиграли. Конечно, можно лучше играть, но победа есть победа», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с хабаровским «Амуром» 19 октября. «Авангард» же в следующей игре примет на своём льду «Трактор» 23 октября.

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