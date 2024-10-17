ЦСКА заменил вратаря после трёх пропущенных шайб от СКА
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу хозяев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Деанджело (Кузнецов) – 07:08 (5x5) 2:0 Плотников (Кузнецов, Демидов) – 14:35 (5x5) 2:1 Чуркин – 17:28 (5x5) 2:2 Полтапов (Исхаков, Нестеров) – 23:25 (5x5) 3:2 Грицюк (Выдренков) – 25:14 (5x5)
На шестой минуте второго периода нападающий СКА Арсений Грицюк с передачи Ивана Выдренкова забросил третью шайбу в ворота ЦСКА. После этого московские армейцы заменили вратаря. Вместо Дмитрия Гамзина в игру вступил голкипер Иван Просветов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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