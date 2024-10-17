ЦСКА заменил вратаря после трёх пропущенных шайб от СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте второго периода нападающий СКА Арсений Грицюк с передачи Ивана Выдренкова забросил третью шайбу в ворота ЦСКА. После этого московские армейцы заменили вратаря. Вместо Дмитрия Гамзина в игру вступил голкипер Иван Просветов.

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