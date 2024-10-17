«Автомобилист» одолел в гостях «Витязь» и прервал победную серию подмосковного клуба

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
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В первом периоде команды голов не забили.
В середине второго игрового отрезка Илья Аркалов с передачи Владимира Галузина открыл счёт во встрече. Спустя три с половиной минуты форвард гостей Стефан Да Коста с передачи Брукса Мэйсека восстановил равенство в счёте.
На 17-й минуте заключительного игрового отрезка основного времени Брендан Лайпсик впервые во встрече вывел уральский клуб вперёд. В конце матча Анатолий Голышев установил окончательный счёт в игре.
«Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию подмосковного клуба.
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