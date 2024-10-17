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Витязь — Автомобилист, результат матча 17 октября 2024, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» одолел в гостях «Витязь» и прервал победную серию подмосковного клуба
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В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Аркалов (Галузин) – 30:01 (5x5)     1:1 Да Коста (Мэйсек) – 33:40 (5x5)     1:2 Лайпсик (Меркли, Блэкер) – 56:24 (5x5)     1:3 Лайпсик (Да Коста) – 59:24 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды голов не забили.

В середине второго игрового отрезка Илья Аркалов с передачи Владимира Галузина открыл счёт во встрече. Спустя три с половиной минуты форвард гостей Стефан Да Коста с передачи Брукса Мэйсека восстановил равенство в счёте.

На 17-й минуте заключительного игрового отрезка основного времени Брендан Лайпсик впервые во встрече вывел уральский клуб вперёд. В конце матча Анатолий Голышев установил окончательный счёт в игре.

«Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию подмосковного клуба.

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