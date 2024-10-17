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Торпедо — Нефтехимик, результат матча 17 октября 2024, счет 5:4 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» отыгрался с 1:4, но уступил «Торпедо» в овертайме
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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Линч (Ларионов) – 05:55 (5x5)     2:0 Артамонов (Летунов) – 10:26 (5x5)     3:0 Летунов – 13:08 (5x5)     3:1 Профака (Митякин, Хоружев) – 18:12 (5x4)     4:1 Атанасов – 48:16 (4x5)     4:2 Профака (Ураков, Корбит) – 52:38 (5x5)     4:3 Митякин (Ди) – 55:30 (5x4)     4:4 Ди (Профака, Леонтьев) – 58:30 (6x5)     5:4 Кагарлицкий (Линч) – 64:10 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На шестой минуте первого периода Бобби Линч с передачи Игоря Ларионова открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Никита Артамонов с передачи Максима Летунова удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте периода Максим Летунов сделал счёт 3:0. На 19-й минуте периода Лука Профака с передач Евгения Митякина и Никиты Хоружева размочил счёт во встрече.

Во втором периоде команды голов не забили.

На девятой минуте третьего периода Василий Атанасов забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 13-й минуте периода Лука Профака с передач Кирилла Уракова и Егора Корбита забросил вторую шайбу гостей в игре. на 16-й минуте периода Евгений Митякин с передачи Жан-Себастьена Ди сократил отставание «Нефтехимика» до минимума. В конце периода Жан-Себастьен Ди сделал счёт 4:4.

В овертайме Дмитрий Кагарлицкий принёс хозяевам победу.

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