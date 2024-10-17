«Нефтехимик» отыгрался с 1:4, но уступил «Торпедо» в овертайме

В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
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На шестой минуте первого периода Бобби Линч с передачи Игоря Ларионова открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Никита Артамонов с передачи Максима Летунова удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте периода Максим Летунов сделал счёт 3:0. На 19-й минуте периода Лука Профака с передач Евгения Митякина и Никиты Хоружева размочил счёт во встрече.
Во втором периоде команды голов не забили.
На девятой минуте третьего периода Василий Атанасов забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 13-й минуте периода Лука Профака с передач Кирилла Уракова и Егора Корбита забросил вторую шайбу гостей в игре. на 16-й минуте периода Евгений Митякин с передачи Жан-Себастьена Ди сократил отставание «Нефтехимика» до минимума. В конце периода Жан-Себастьен Ди сделал счёт 4:4.
В овертайме Дмитрий Кагарлицкий принёс хозяевам победу.
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