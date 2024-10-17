Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо Мн — Металлург, результат матча 17 октября 2024, счет 0:2, КХЛ 2024-2025

«Металлург» всухую обыграл минское «Динамо» в гостях
Комментарии

В Минске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Уилсон (Козлов) – 38:47 (5x4)     0:2 Вовченко (Яковлев) – 59:44 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды голов не забили.

На 19-й минуте второй двадцатиминутки Скотт Уилсон с передачи Андрея Козлова открыл счёт в матче.

В конце третьего периода Даниил Вовченко с передачи Дмитрия Силантьева установил окончательный счёт во встрече.

В следующем матче минское «Динамо» дома встретится с «Нефтехимиком». «Металлург» сыграет на выезде с подмосковным «Витязем». Обе встречи состоятся послезавтра, 19 октября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android