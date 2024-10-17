«Металлург» всухую обыграл минское «Динамо» в гостях
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В Минске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Уилсон (Козлов) – 38:47 (5x4) 0:2 Вовченко (Яковлев) – 59:44 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первом периоде команды голов не забили.
На 19-й минуте второй двадцатиминутки Скотт Уилсон с передачи Андрея Козлова открыл счёт в матче.
В конце третьего периода Даниил Вовченко с передачи Дмитрия Силантьева установил окончательный счёт во встрече.
В следующем матче минское «Динамо» дома встретится с «Нефтехимиком». «Металлург» сыграет на выезде с подмосковным «Витязем». Обе встречи состоятся послезавтра, 19 октября.
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