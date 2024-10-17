Николай Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Витязем»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победный матч с «Витязем» (3:1).

— Такая тяжёлая, вязкая игра. Хороший соперник, недавно обыграл «Локомотив», настраивали ребят на тяжёлый матч. Четырёхдневный перерыв в календаре немного нас выбил. В первом периоде вкатывались в игру, второй период был не совсем внятный. Здорово, что добавили в третьем периоде, спецбригада меньшинства здорово сработала, была жажда игры. Понимаем, что всего две игры за 12 дней, ребята горели желанием победить.

— После успехов прошлого сезона на вас теперь настраиваются по-другому. Ощутили, что на вас настраиваются по-иному?

— На любую команду настраиваются, тем более это старт чемпионата. Надо жить этим сезоном, новые цели, новые задачи, это основное.

— Почему хоккей получился вязким?

— Нам тяжело было здесь, мобильный соперник, быстрая озорная команда, создавали много проблем в зоне атаки. Лёд тяжеловатый, но здесь обе команды в равных условиях. Пауза не совсем нужная для нас была, но здорово, что победили, идём дальше, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.