Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Витязя» назвал причины поражения от «Автомобилиста»

Главный тренер «Витязя» назвал причины поражения от «Автомобилиста»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков рассказал о поражении во встрече с «Автомобилистом» (1:3).

— Не хотелось бы говорить банальные вещи про реализацию, что создавали моменты. В третьем периоде игра шла до гола, его забили не мы.

— Много играли в большинстве, почему не пошла игра здесь?
— Повторюсь: моменты создавали, забить не смогли. Большинство и меньшинство — непростая, тонкая материя, не всё здесь так просто.

— В третьем периоде показалось, что «Автомобилист» был лучше физически. Им помогла пауза перед матчем?
— Мне так не показалось. Судя по статистике, мы и по броскам превзошли соперника, и по контролю шайбы. Соперник был свежее, конечно, а мы через день играем, но как-то на это уповать не стоит.

— Как оцените дебют Сергея Калинина?
— Ждём большего, скажем так, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» одолел в гостях «Витязь» и прервал победную серию подмосковного клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android