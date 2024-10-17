Главный тренер «Витязя» назвал причины поражения от «Автомобилиста»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков рассказал о поражении во встрече с «Автомобилистом» (1:3).

— Не хотелось бы говорить банальные вещи про реализацию, что создавали моменты. В третьем периоде игра шла до гола, его забили не мы.

— Много играли в большинстве, почему не пошла игра здесь?

— Повторюсь: моменты создавали, забить не смогли. Большинство и меньшинство — непростая, тонкая материя, не всё здесь так просто.

— В третьем периоде показалось, что «Автомобилист» был лучше физически. Им помогла пауза перед матчем?

— Мне так не показалось. Судя по статистике, мы и по броскам превзошли соперника, и по контролю шайбы. Соперник был свежее, конечно, а мы через день играем, но как-то на это уповать не стоит.

— Как оцените дебют Сергея Калинина?

— Ждём большего, скажем так, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.