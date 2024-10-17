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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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СКА — ЦСКА, результат матча 17 октября 2024, счёт 5:4 ОТ, КХЛ 2024-2025

СКА одержал победу над ХК ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Деанджело (Кузнецов) – 07:08 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Демидов) – 14:35 (5x5)     2:1 Чуркин – 17:28 (5x5)     2:2 Полтапов (Исхаков, Нестеров) – 23:25 (5x5)     3:2 Грицюк (Выдренков) – 25:14 (5x5)     4:2 Глотов (Грицюк, Деанджело) – 39:41 (5x5)     4:3 Фатеев (Нестеров, Охотюк) – 42:32 (5x5)     4:4 Соркин (Ярош, Полтапов) – 54:40 (5x5)     5:4 Никишин (Плотников, Зайцев) – 62:35 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На восьмой минуте первого периода Тони Деанджело с передачи Евгения Кузнецова открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Сергей Плотников с передач Евгения Кузнецова и Ивана Демидова удвоил преимущество СКА. На 18-й минуте периода Алексей Чуркин размочил счёт в игре.

На четвёртой минуте второго периода Прохор Полтапов с передач Руслана Исхакова и Никиты Нестерова сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Арсений Грицюк с передачи Ивана Выдренкова вновь вывел СКА вперёд. На последней минуте периода Василий Глотов с передач Арсения Грицюка и Тони Деанджело забросил четвёртую шайбу в ворота ЦСКА.

В начале третьего периода Егор Фатеев с передач Никиты Нестерова и Никиты Охотюка сократил отставание гостей до минимума. На 15-й минуте периода Максим Соркин с передач Кристиана Яроша и Прохора Полтапова во второй раз в игре сделал счёт равным.

В овертайме победу СКА принёс бросок Александра Никишина.

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