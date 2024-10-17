СКА одержал победу над ХК ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

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На восьмой минуте первого периода Тони Деанджело с передачи Евгения Кузнецова открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Сергей Плотников с передач Евгения Кузнецова и Ивана Демидова удвоил преимущество СКА. На 18-й минуте периода Алексей Чуркин размочил счёт в игре.

На четвёртой минуте второго периода Прохор Полтапов с передач Руслана Исхакова и Никиты Нестерова сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Арсений Грицюк с передачи Ивана Выдренкова вновь вывел СКА вперёд. На последней минуте периода Василий Глотов с передач Арсения Грицюка и Тони Деанджело забросил четвёртую шайбу в ворота ЦСКА.

В начале третьего периода Егор Фатеев с передач Никиты Нестерова и Никиты Охотюка сократил отставание гостей до минимума. На 15-й минуте периода Максим Соркин с передач Кристиана Яроша и Прохора Полтапова во второй раз в игре сделал счёт равным.

В овертайме победу СКА принёс бросок Александра Никишина.