Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев забросил 150 шайб в КХЛ
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В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Аркалов (Галузин) – 30:01 (5x5) 1:1 Да Коста (Мэйсек) – 33:40 (5x5) 1:2 Лайпсик (Меркли, Блэкер) – 56:24 (5x5) 1:3 Лайпсик (Да Коста) – 59:24 (en)
В конце матча нападающий гостей Анатолий Голышев установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота. Для 29-летнего форварда эта шайба стала 150-й в рамках Континентальной хоккейной лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Всего в рамках КХЛ Анатолий Голышев забросил 150 шайб и отдал 180 результативных передач, набрав в общей сложности 330 очков.
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