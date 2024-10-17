Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев забросил 150 шайб в КХЛ

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев забросил 150 шайб в КХЛ
Комментарии

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Аркалов (Галузин) – 30:01 (5x5)     1:1 Да Коста (Мэйсек) – 33:40 (5x5)     1:2 Лайпсик (Меркли, Блэкер) – 56:24 (5x5)     1:3 Лайпсик (Да Коста) – 59:24 (en)    

В конце матча нападающий гостей Анатолий Голышев установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота. Для 29-летнего форварда эта шайба стала 150-й в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Всего в рамках КХЛ Анатолий Голышев забросил 150 шайб и отдал 180 результативных передач, набрав в общей сложности 330 очков.

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» одолел в гостях «Витязь» и прервал победную серию подмосковного клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android