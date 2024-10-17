Судьи после просмотра засчитали гол «Динамо», но отменили после запроса «Металлурга»

В Минске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 13-й минуте заключительного игрового отрезка основного времени хозяева льда забросили свою первую шайбу в игре. Судьи засчитали шайбу только после видеопросмотра. Шайба пересекла линию ворот до их сдвига. Затем, тренерский штаб «Металлурга» взял запрос на помеху вратарю перед взятием ворот. Арбитры встречи усмотрели помеху вратарю и отменили гол минчан.

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