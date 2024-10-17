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«Выглядит как попытка прикрыть чью-то задницу». Крикунов — о ситуации в «Барысе»

«Выглядит как попытка прикрыть чью-то задницу». Крикунов — о ситуации в «Барысе»
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал смену главного тренера в казахстанском «Барысе». Напомним, Галым Мамбеталиев занял должность главного тренера. Предыдущий наставник команды — Вячеслав Буцаев — остался в штабе клуба.

«Да глупость это. Нельзя так делать. Только-только Буцаев начал выводить команду из кризиса. Предпринял правильные шаги — поработал над физикой, поменял состав, «Барыс» начал показывать игру. Тем более непонятно, почему его оставляют в штабе. Сомневаюсь, что у Мамбеталиева что-то получится. Может быть, на заложенном Буцаевым фундаменте он какое-то время и продержится. А так у «Барыса» при Немировски была провалена подготовка и селекция — вот основные причины кризиса. Новое же назначение выглядит как чья-то попытка прикрыть свою задницу. Мол, смотрите, мы местного специалиста назначили», — приводит слова Крикунова «ВсёПроСпорт».

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