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Квартальнов — о поражении от «Металлурга»: тяжёлый матч, очень мало энергии у «Динамо»

Квартальнов — о поражении от «Металлурга»: тяжёлый матч, очень мало энергии у «Динамо»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Металлурга» (0:2).

«Тяжёлый матч. Очень мало было энергии. Уступали в движении. Такие игры бывают, когда матчи идут через день. Надо терпеть и не допускать таких ошибок, когда пропустили в меньшинстве. Это и определило исход. К сожалению, не смогли переломить ход матча. В прошлой игре смогли это сделать, но теперь нет. Я предполагал, что игра будет такой. Мы должны иметь терпение и забирать очки. У нас есть опытные ребята, они должны были решать.

Ноль голов – есть, конечно, претензии к нападающим. Много было потерь, не понравился первый период. Мне не хочется думать, что был какой-то недонастрой. Мы должны уметь играть такие матчи. Травмированные игроки? Горбунова мы увидим быстрее, чем Стася», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.

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